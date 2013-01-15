Эксперты: движение рынков акций определят заявления ФРС, МВФ и данные из Китая

Заявления Федеральной резервной системы (ФРС), Международного валютного фонда (МВФ) и генерального канцлера ФРГ, а также выход макроэкономических данных в Китае, в сочетании друг с другом окажут определяющее воздействие на мировые фондовые рынки на этой неделе.

Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете Sberbank Investment Research.

Как отмечается в отчете, "после весьма сумбурного конца прошлого года, когда рыночные настроения зависели исключительно от действий американских политиков, чиновникам Федрезерва наконец может представиться возможность рассказать о своих мыслях и поделиться ожиданиями и опасениями относительно того, чего ждать от наступившего года". Так, на этой неделе свои комментарии представят управляющие шести региональных резервных банков. Генканцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе выступит с речью на митингах в поддержку Христианско-демократической партии, которые состоятся в преддверии выборов в Южной Саксонии, назначенных на ближайшее воскресенье. "Мы считаем, что в своих выступлениях Ангела Меркель коснется вопросов экономики и позиции Германии по отношению к многочисленным европейским финансовым неурядицам", - отметили аналитики Sberbank Investment Research.

В отчете также отмечается, что статистика по внешней торговле Китая, опубликованная в начале прошлой недели, оказалась лучше ожиданий, что обрадовало рынки. В то же время, более высокий, чем прогнозировалось, показатель инфляции, представленный в пятницу, "поумерил оптимизм инвесторов". Полная макроэкономическая отчетность за декабрь будет опубликована 18 января, и эти данные окажут непосредственное воздействие на то, как закроются торги на сырьевых и других развивающихся рынках.

В Sberbank Investment Research также отметили, что выход макроэкономической статистики в КНР будет сопровождаться публикацией финансовой отчетности крупных американских банков (перед началом торгов на Уолл-стрит в среду, четверг и пятницу).

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