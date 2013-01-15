«Укрэксимбанк» выпускает пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Государственный «Укрэксимбанк» осуществляет на рынке размещение своих пятилетних евробондов на общую сумму около 500 млн долларов США, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Лид-менеджерами выпуска, согласно данным источника, стали банки Morgan Stanley и Credit Suisse.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года правительство Украины разместило 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. А в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Тогда доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.