НКЦБФР запретила рекламу услуг «ММСИС Инвестментс»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о признании недобросовестной рекламу услуг, предлагаемых компанией «ММСИС Инвестментс», а также о приостановлении распространения данной рекламы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующее решение было принято регулятором на очередном заседании, состоявшемся 15 января т.г.

По словам члена НКЦБФР Евгения Воропаева, «решение остановить распространение указанной рекламы обусловлено тем, что данная компания не является членом ни одного профессионального объединения или саморегулируемой организации, а согласно действующему законодательству, наличие соответствующего членства является обязательным условием осуществления профессиональной деятельности".

"Исходя из этого, «ММСИС Инвестментс» в настоящее время не может предоставлять лицензионные услуги, а значит и рекламировать возможность их предоставления, поскольку это может ввести в заблуждение потребителей рекламы », - отметил он.

Согласно анализу, проведенному специалистами комиссии, с помощью различных рекламных каналов (в прессе, в интернете, на наружных рекламных конструкциях и т.д.) в настоящее время распространяется информация о предоставлении компанией «ММСИС Инвестментс» услуг по инвестированию в ценные бумаги. "Такая информация является информацией рекламного характера, которая вводит или может ввести в заблуждение потребителей рекламы, нанести вред лицам, государству или обществу вследствие недостоверности", - отметили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, ранее НКЦБФР уже отказала "ММСИС Инвестментс" в распространении новых рекламных материалов, разработанных компанией, которые данная компания планировала распространять в 2013 г.

Напомним, на данное время НКЦБФР проводит комплексную проверку инвестиционного фонда ООО «ММСИС Инвестментс», в состав которого входит FOREX MMCIS group, на предмет осуществления профессиональной деятельности, манипулирования на рынке ценных бумаг, а также финансового мониторинга.

Украинская ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей также выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность широкой рекламной компанией, которую проводит ООО «ММСИС Инвестментс». Как отметили в НКЦБФР, в рекламе "ММСИС Инвестментс" содержится информация о чрезвычайно высокой доходности, что не подтверждается ситуацией на рынке.

Справка УНИАН. Компания ООО "ММСИС Инвестментс" основана в 2011 г. В октябре 2011 г. компания получила лицензии Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на профессиональные виды деятельности на рынке ценных бумаг. Как отмечают в самой компании, "главная цель создания «ММСИС Инвестментс» состоит в том, чтобы каждый украинец мог получать высокую прибыль, вкладывая свои сбережения с компанией мирового уровня".