Фонд госимущества расширил перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013 году

Фонд государственного имущества Украины включил в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013 году, Публичное акционерное общество «Сумыхимпром», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 16 января.

Кроме того, к приватизации планируется подготовить ПАО "Шахтоуправление "Донбасс", обособленные подразделения "Шахта им. Абакумова", "Шахта им. Калинина", "Шахта "Октябрьский рудник", "Шахта им. Челюскинцев", "Шахта "Моспинская", "Шахта "Димитрова", "Шахта "Центральная", "Шахта "Родинская", "Шахта "Стаханова", а также Донецкое шахтопроходческое управление по бурению стволов и скважин – ГП ОАО "Государственная холдинговая компания "Спецшахтобурение".

Ранее Фонд госимущества планировал реализовать данные угольные активы в 2012 году.

***ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты. 100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства. 11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Также Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил Камыш-Бурунскую ТЭЦ, «Сакские тепловые сети», Симферопольскую ТЭЦ в список объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2013 г.

Ранее ФГИУ включил Камыш-Бурунскую ТЭЦ, «Сакские тепловые сети» и Симферопольскую ТЭЦ в список объектов, подлежащих подготовке к продаже в 2012 году.

***Камыш-Бурунская ТЭЦ, «Сакские тепловые сети» и Симферопольская ТЭЦ являются структурными подразделениями государственного предприятия «Крымские генерирующие системы». Государственное предприятие «Крымские генерирующие сети», созданное в 2000 г., объединяет 4 крымских теплоэлектростанции установленной мощностью 327 МВт.