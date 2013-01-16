На украинском рынке акций - значительное снижение. Индекс UX уже упал на 2,87%
13:05, 16 января 2013Фондовый рынок
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На украинском рынке акций на торгах в среду, 16 января, наблюдается значительное снижение.
Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс акций UX по состоянию на 12:01 снизился на 2,87% - до 895,15 пунктов. При этом общий объем торгов на бирже составил 22,8 млн грн, из них акциями всего 3,7 млн грн.
Рынки акций Европы в среду также снижаются. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,55%, немецкий DAX - на 0,29%, французский CAC-40 - на 0,40%.
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