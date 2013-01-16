Moody’s присвоило евробондам «Укрэксимбанка» рейтинг «В3» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило пятилетним евробондам государственного «Укрэксимбанка» рейтинг «B3», прогноз «негативный».

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Как сказано в пресс-релизе, рейтинг «B3» обусловлен общим рейтингом банка «B3/NP/E+» с негативным прогнозом. Кроме того, отмечает агентство, риски кредитного портфеля банка в значительной степени связаны с суверенными кредитными рисками.

Как сообщал УНИАН, государственный «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%. Как рассказал УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, размещение евробондов «Укрэксибанка» оказалось несколько дорогим как для заемщика со 100% контролем государства.

В декабре 2012 года агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины с уровня B2 до B3, прогноз «негативный», понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков, в том числе «Укрэксимбанка», а также крупнейших городов и компаний Украины. Снижение автономных оценок банков, как заявляло Moody's, было обусловлено соотношением капитала и зависимостью от внутреннего государственного долга, уровнем зависимости от внутренних макроэкономических показателей и финансовой среды, а также размером фондов рыночного происхождения.