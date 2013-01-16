На украинском фондовом рынке произошло значительное падение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 16 января, снизился на 3,98% – до 884,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 52,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 9,8 млн грн, на срочном рынке – 42,8 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги "Азовстали" (-4,97%), "Донбассэнерго" (-4,60%), Енакиевского метзавода (-4,53%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,22% – до 322,30 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 47 млн грн.

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