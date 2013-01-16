«Укрэксимбанк» разместил пятилетние евробонды на 500 млн долл. с доходностью 8,75%

Государственный «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долларов США с доходностью 8,75%, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Накануне вечером информацию о размещении «Укрэксимбанком» своих евробондов агентству УНИАН подтвердил другой источник на финансовом рынке.

«Размещение евробондов «Укрэксимбанка» оказалось несколько дороговатым как для заемщика со 100% контролем государства. Например, премия к котировкам бондов украинской группы «Метинвест», представляющей корпоративный сектор, с погашением в 2018 году составила 25 базисных пункта», - прокомментировал УНИАН это размещение руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

Лид-менеджерами выпуска евробондов украинского госбанка стали банки Morgan Stanley и Credit Suisse.

«Данный выпуск стал первым размещением корпоративных бумаг в Украине за более чем полтора года. Помимо этого, в обращении находятся еврооблигации «Укрэксимбанка» в сумме 750 млн долл. со сроком погашения в 2015 году (их текущая доходность составляет 8,36%/7,63%) и субординированные бумаги в сумме 125 млн долл. со сроком погашения в 2016 году (12,24%/10,49%)», - сказала УНИАН старший аналитик инвесткомпании Dragon Capital Анастасия Туюкова.

«Спрэд нового выпуска предполагает потенциал роста для облигаций еще одного государственного банка – «Ощадбанка», еврооблигации которого со сроком погашения в 2016 году сейчас торгуются с доходностью 9,27%/8,90% или со спрэдом 300 базисных пунктов к суверенной кривой», - добавила аналитик.

В среду международное рейтинговое агентство Moody's присвоило новому выпуску евробондов «Укрэксимбанка» рейтинг «B3» с «негативным» прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC, проводимому для финансирования кредита «Укрэксимбанка», ожидаемый долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2012 года правительство Украины разместило 10-летние еврооблигации на общую сумму 1,250 млрд долл. США с доходностью на уровне 7,8% годовых. А в сентябре 2012 года правительство провело доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с 2 млрд долл. Тогда доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.