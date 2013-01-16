Пессимизм на отечественном рынке акций вызван негативом из-за рубежа - эксперт

Пессимизм в среде отечественных трейдеров 16 января был сформирован негативными новостями из-за рубежа, обусловившими падение фондовых индексов на ведущих мировых площадках.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что торги на украинском фондовом рынке в среду, 16 января, проходили в отрицательной зоне. В аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины оказались акции «Азовстали», обвалившиеся на 6,62%. Хуже рынка в первом эшелоне также выглядели бумаги «Укрсоцбанка» (-5,48%) и «Донбассэнерго» (-4,90%).

По словам А.Кушнарева, основное давление на рыночные котировки в первой половине дня оказало заявление главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера о том, что курс европейской валюты сильно завышен. Негативом для участников торгов также послужила новость о понижении Всемирным банком прогноза роста мировой экономики в 2013 году с 3,0% до 2,4%. Оценка роста ВВП Украины в наступившем году была пересмотрена с 3,5% до 2,2%.

Аналитик добавил, что «продолжала тревожить игроков и неопределенность, связанная с вопросом повышения планки американского госдолга. Затягивание переговоров между основными политическими силами в США чревато снижением кредитных рейтингов государства международными агентствами».

По мнению А.Кушнарева, не порадовала участников торгов в среду и статистическая информация из Европы. Утром стало известно, что продажи автомобилей в странах ЕС в декабре 2012 года сократились на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, а общее падение объема продаж по итогам минувшего года оказалось самым глубоким за последние 17 лет. Американская макростатистика носила нейтральный характер.

Как сообщил А.Кушнарев, лучше ожиданий оказались отчеты ведущих банков США – Goldman Sachs и JP Morgan. В частности, скорректированная прибыль Goldman Sachs по результатам 4-го квартала выросла до 5,60 долл. на акцию, существенно превысив средний прогноз аналитиков, ожидавших прибыли в размере 3,66 долл. на акцию. Публикация хороших корпоративных новостей позволила индексам Старого Света отыграть часть потерь, украинский рынок на данные отчетов практически не отреагировал.

По мнению аналитика, в четверг динамику биржевых котировок будет определять статистика с рынков труда и недвижимости США. Также рынки будут ожидать блока китайской макростатистики, которая появится в пятницу утром. А.Кушнарев оценивает рост промышленного производства в Китае по итогам декабря на уровне 10,1% при средних ожиданиях участников рынка 10,2%. Декабрьские индексы новых заказов и деловой активности в производственном секторе не показали изменений по сравнению с ноябрем, а внешнеторговая статистика Китая, опубликованная на прошлой неделе, многими экспертами расценивается как искусственно завышенная.

Тем не менее, считает А.Кушнарев, основное внимание в четверг будет приковано к данным по ВВП. По его оценкам, прирост китайского ВВП в 4-м квартале составил 7,8%, что соответствует средним прогнозам аналитиков Bloomberg. «Несмотря на нейтральный характер данных, подтверждение самого факта ускорения китайской экономики после семи кварталов непрерывного замедления может поспособствовать росту фондовых индексов. Не исключаем, что в ожидании данных из Китая трейдеры начнут открывать позиции на покупку уже в четверг вечером», - подытожил А.Кушнарев.

Как сообщал УНИАН, на отечественном фондовом рынке в среду, 16 января, произошло значительное падение. Индекс Украинской биржи снизился на 3,98% – до 884,93 пункта.

Индекс ПФТС в среду снизился на 1,22% – до 322,30 пункта.