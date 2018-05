Суды открыли дела о банкротстве уже 10 обл- и горгазов

Хозяйственные суды в период со 2 по 9 января открыли дела о банкротстве еще шести областных предприятий по газоснабжению и газификации.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документам, дела возбуждены по заявлениям кредитора — компании «Укртрансгаз» в отношении предприятий «Ивано-Франковскгаз», «Сумыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Криворожгаз» и «Николаевгаз».

Как сообщал УНИАН, 10 января Хозяйственные суды Луганской и Винницкой областей возбудили дела о банкротстве газоснабжающих предприятий «Луганскгаз» и «Винницагаз».

14 января хозсуд Днепропетровской области возбудил дело о начале банкротства газоснабжающего предприятия «Днепрогаз».

Хозяйственный суд Харьковской области 9 января возбудил дело о начале банкротства газоснабжающего предприятия «Харьковгоргаз».

По сообщениям в СМИ, кредиторы облгазов воспользовались временным отсутствием запрета на банкротство предприятий ТЭК, чтобы добиться от компаний возврата долгов.

Подать иски с требованием о банкротстве к облгазам стало возможным в связи с тем, что Верховная Рада нового созыва пока не продлила действие Закона "О мерах, направленных на обеспечение стабильного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса".

Данный документ запрещает банкротить те предприятия ТЭК, в которых есть доля государства. Базовый закон был принят в 2005 году, но ежегодно его действие продлевалось отдельным законом. В этом году такой законопроект внесен в парламент, но до сих пор не принят.

Справка УНИАН. Компания «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого «Газтека» являются кипрские компании - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».