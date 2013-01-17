Варшавская фондовая биржа в 2012 году сохранила лидерство в Европе по количеству IPO

Варшава. Варшавская фондовая биржа по итогам 2012 года сохранила первое место среди европейских рынков капитала по количеству проведенных первичных размещений акций (IPO), заняв по объему размещений четвертое место.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные рапорта IPO Watch Europe, подготовленного компанией PricewaterhouseCoopers.

Аналитики отметили сокращение количества IPO в Варшаве в прошлом году почти вдвое – до 105 на фоне сокращения объемов привлеченных средств до 731 млн евро с 2,2 млрд евро годом ранее.

На всех фондовых площадках Европы на публичном рынке в 2012 году дебютировало 263 компании, которые получили за свои акции 10,9 млрд евро по сравнению с привлеченными 26,5 млрд евро 430 эмитентами в 2011 году.

В тройку крупнейших бирж по количеству проведенных IPO вошли, кроме Варшавской, (WSE), Лондонская биржа (LSE Group, 79 компаний) и Deutsсhe borse (25).

В то же время по объему IPO тройку лидеров возглавила LSE c 5,3 млрд евро, за которой последовали Deutsсhe borse (2,1 млрд евро) и NYSE Euronext (около 1 млрд евро).

"Складывается впечатление, что, несмотря на неблагоприятную экономическую и политическую ситуацию в Европе, перспективы на рынке IPO улучшаются, в частности, если учесть рост активности в последнем квартале прошлого года", - отметил, комментируя представленные данные, Томаш Конечный из PwC.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году на Варшавской фондовой бирже провела первичное размещение акций только одна украинская компания - KDM Shipping, которой в августе удалось привлечь около 7 млн долл. за 11% акций вместо планируемых около 36 млн долл. за пакет до 35%.

Глава Варшавской фондовой биржи Людвик Соболевский в середине 2012 года прогнозировал IPO на WSE до 10 компаний из Украины, которые пополнили бы ряди уже котирующихся на польском фондовом рынке 12 украинских эмитентов.

Справка УНИАН. На созданной в начале 1990-х годов Варшавской фондовой бирже, по последним данным, котируются бумаги 439 компаний, в том числе 43 заграничных.

Компании из Украины, первая из которых дебютировала в Варшаве в 2006 году, составляют самую численную группу из иностранных эмитентов на WSE и включены в специальный национальный индекс WIG-Ukraine.

Капитализация всех компаний на 16 января 2013 года составляла более 240 млрд долл.