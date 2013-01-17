Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению в Украине прошло госрегистрацию

Разработанное Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Положение о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины прошло процедуру государственной регистрации, и таким образом теперь можно говорить о возможности обращения на отечественном рынке данных ценных бумаг, говорится в сообщении комиссии.

В соответствии с данным положением, к обращению на украинских биржах будут допущены бумаги, эмитированные компаниями, имеющими активы в Украине. Инициатором такого обращения должен выступать сам эмитент. Документ предусматривает обращение на украинских биржах исключительно ценных бумаг, ранее размещенных за пределами Украины, которые сейчас находятся в обращении на зарубежных фондовых биржах.

По словам и.о. председателя НКЦБФР Анатолия Амелина, "сейчас НКЦБФР и Национальный банк Украины работают над урегулирования вопроса валютного законодательства, и мы надеемся, что в ближайшее время эта задача будет решена".

По словам разработчиков документа, возможность обращения таких ценных бумаг предусмотрена действующим законодательством, однако, до сих пор не существовало соответствующего нормативного акта, который определял бы порядок и требования к допуску и обращения таких ценных бумаг. В частности, документом предусмотрено, что его действие распространяется на акции и долговые ценные бумаги иностранных эмитентов и депозитарные расписки о таких ценных бумагах. Также в Положении прописаны условия и перечень документов, которые должны быть предоставлены иностранным эмитентом для получения допуска.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 9 июля 2012 года согласовала измененный проект Положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению в Украине.