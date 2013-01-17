Из-за скандала уволен глава Варшавской биржи

Варшава. Акционеры контролируемой польским государством Варшавской фондовой биржи на внеочередном собрании в четверг решили уволить с поста главы правления компании Людвика Соболевского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, увольнение занимающего эту должность с 2006 года Л.Соболевского поддержало не только контролирующее 51,7% голосов Министерство госимущества, которое инициировало внеочередное собрание, но и другие акционеры Варшавской биржи, которая стала публичной компанией в 2010 году.

Новым главой правления назначен работающий в компании с 1994 года и входящий в ее правление с 2006 года Адам Мачеевский, который будет выполнять функции главы биржи до проведения нового конкурса на эту должность в начале 2014 года.

Одной из причин увольнения называют возникший в конце прошлого года скандал с поиском финансирования для художественного фильма, в котором снялась 27-летняя партнерша Л.Соболевского.

В то же время, польская Gazeta Wyborcza, комментируя увольнение 47-летнего Л.Соболевского, назвала возможной главной причиной увольнения не скандал, который возник из-за публикаций о том, что сотрудники Варшавской биржи под его руководством пытались помочь найти финансирование для фильма, а его непростой характер.

"Большинство специалистов рынка капитала высоко ценят компетенцию Л.Соболевского. Но почти все признают, что у него трудный характер и он создает себе много врагов", - написала газета со ссылкой на участников рынка.

"Глава биржи должен сотрудничать с рынком. Соболевский этого не умеет (...) И именно это, а не помощь своей бывшей ассистентке, является главной причиной его краха", - отметил один из маклеров.

GW заметила, что должность главы Варшавской фондовой биржи является очень хорошо оплачиваемой: в прошлом году доходы уже бывшего руководителя правления составили около 600 тыс долл., половина из которых - зарплата, а остальное - разные премии и доплаты.

Справка УНИАН. Скандал из-за поиска средств на создание комедии, которая должна была называться "Проклятие фараона", возник после публикации Puls Biznesu в октябре 2012 года. В конце декабря Совет Варшавской биржи отстранил Л.Соболевского от должности, сообщив, что в результате проведенного расследования не нашел подтверждений, что биржа финансировала этот фильм. В то же время, министр государственного имущества Николай Будзановский назвал неэтичными попытки Л.Соболевского помочь, используя свои связи, найти деньги для фильма, но Л.Соболевский опроверг все обвинения, заявив, что в свободное от работы время может делать все, что ему захочется.

На созданной в начале 90-х годов Варшавской бирже, по последним данным, котируются бумаги около 440 компаний, в том числе 12 - из Украины.