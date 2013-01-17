Украинский фондовый рынок в четверг закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 17 января, повысился на 0,44% – до 888,78 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 9,1 млн грн, на срочном рынке – 25,3 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги "Азовстали" (+2,81%), Авдеевского коксохима (+2,48%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,19% – до 318,46 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 321,9 млн грн.

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