Директор биржи "Перспектива": ссоры - неконструктивны, мы стараемся ни с кем не портить отношения

Фондовая биржа «Перспектива» по итогам декабря 2012 года заняла первое место по объемам торгов с долей биржевого оборота 78%. О том, как не столичной, с центральным офисом в Днепропетровске, бирже удалось достичь таких результатов, а также о планах биржи в новом 2013 году в интервью УНИАН рассказал директор биржи "Перспектива" Станислав Шишков.

- Станислав Евгеньевич, какие наиболее значимые события для "Перспективы" произошли в минувшем году?

директор биржи "Перспектива" С.Шишков

- Нам действительно очень много удалось сделать за этот год. Без лишней скромности скажу, что некоторые наши достижения стали достижениями фондового рынка в целом. Например, запуск срочного рынка на ФБ «Перспектива», причем впервые в Украине начались торги процентными деривативами с обеспечением централизованного клиринга и расчетами через платежную систему. Также в этом году биржа заняла доминирующие позиции на рынке долговых инструментов (в первую очередь, ОВГЗ и муниципальных облигаций) благодаря привлечению ведущих операторов 'того рынка, успешно реализован ряд новаций в функционале биржевого терминала, технологиях клиринга, расчетов и т.д.

- Последние полгода «Перспектива» позиционирует себя как лидер биржевого рынка облигаций...

- Я бы сказал, что биржа «Перспектива» не позиционируется, а прилагает постоянные усилия к стимулированию развития биржевого рынка облигаций. И не последние полгода, а уже лет пять. Напомню, что именно на нашей бирже еще в 2007 году начались первые действительно рыночные размещения с использованием book-building, многообразных видов заявок, сценариев и регламентов торгов при размещениях и аукционах. Как следствие, доля биржи в общем объеме торгов на организованном первичном рынке в 2007 году составила 47%, а в 2008 году – 80%. После этого рынок размещений стал высококонкурентным сегментом, весьма привлекательным для бирж (в силу определенной маржинальной организации размещений) и удобным для эмитентов и андеррайтеров. Рыночная доля биржи на рынке размещений с 2008 года несколько сократилась, зато весь первичный рынок облигаций предприятий, даже с учетом кризиса, все равно имеет тенденцию к росту.

Как следствие, объемы торгов облигациями предприятий на бирже постоянно растут: в 2012 году - на 73% (с 6,1 до 10.6 млрд грн), что обеспечило рост доли биржи в общем объеме торгов корпоративными облигациями с 29% до 39%.

Еще более высокая динамика была продемонстрирована на бирже относительно муниципальных облигаций, объемы торгов которыми выросли в 50 раз (с 0,1 до 5,2 млрд грн).

Тем не менее, безусловно, основным достижением биржи стало обретение лидерства на рынке ОВГЗ. Объемы торгов выросли в 3,7 раза (с 22,3 до 105,5 млрд грн), а доля рынка - с 23% до 59%.

- Каковы причины такого роста?

- Во-первых, в постоянном привлечении к торгам на бирже все большего количества банков и торговцев ценными бумагами, что очень важно. Во-вторых, в активном совершенствовании функциональных характеристик биржевого терминала, исходя из пожеланий участников торгов. В-третьих, в качественном консультировании и лояльном сопровождении сделок на всех уровнях, что для крупных сделок весьма существенно. В-четвертых, предложили лояльные и диверсифицированные тарифные планы.

Есть еще много в-пятых, в-шестых и т.д., но это не более чем обычная работа биржи по стимулированию ликвидности и развитию рынка, а также обычная работа любой компании на конкурентном рынке по обеспечению условий для удовлетворения качеством предоставляемых услуг.

- «Перспектива» на сегодня, очевидно, имеет неплохие отношения с Национальным банком. Как вам удалось этого добиться - не все участники рынка могут похвастаться подобными отношениями?

- У нас с НБУ – рабочие отношения, как и со всеми остальными, поскольку ссоры (особенно публичные), как правило, не приводят к конструктивному решению проблемы. Мы стараемся вообще ни с кем не портить отношения – ни с НБУ, ни с Комиссией, ни с кем-либо иным из регуляторов, органов власти, СРО, субъектов инфраструктуры финансового рынка, коллег и конкурентов. Биржа (как естественное объединение участников рынка) просто обязана достигать компромиссов и формировать взвешенную, конструктивную позицию.

- Как Вы оцениваете рыночное качество ценных бумаг, акций, котирующихся на «Перспективе»? Каков Ваш прогноз дальнейшего развития ситуации?

- Трудно оценивать все сразу. Ценные бумаги, котирующиеся у нас на бирже, как и на любой другой, - очень разные. Есть листинговые, есть внелистинговые. Есть, что особенно важно, активно торгующиеся, а есть акции, эмитенты которых просто формально выполнили требования законодательства об акционерных обществах по поводу обеспечения присутствия в биржевом списке, но торги по таким инструментам не проходят и не ожидаются.

Тем не менее, мы как биржа должны обеспечить участникам торгов возможность торговать максимальным спектром финансовых инструментов, исходя из особенностей инвестиционных стратегий (их собственных или клиентских), регулирования, степени приверженности риску, вида деятельности и т.д.

Для нас, несмотря на понятный в международной практике статус акций как рынкообразующих, исходя из особенностей нашего, не столь развитого, рынка, более интересными пока остаются долговые инструменты и деривативы. При этом мы отчетливо понимаем, что для более активного развития рынка акций на бирже в условиях нашего рынка нет альтернативы внедрению технологии интернет-трейдинга, чем мы и занимаемся в сотрудничестве с разработчиками брокерских систем.

- С каким финансовым результатом закончила год биржа?

- Биржа «Перспектива» закончила год с положительным результатом. Работа над годовым отчетом еще идет, но, как минимум, за 3 квартал чистая прибыль составила 19 тысяч грн. Это уровень минимальной рентабельности, но прибыль у биржи есть и это выгодно отличает нас от финансовых показателей других украинских организаторов торговли.

Несмотря на пока невысокие доходы биржи, которые, тем не менее, растут, стоит сказать, что это компенсируется и невысокими расходами. Связано это, в первую очередь, с наличием собственной инфраструктуры, поскольку ряд услуг бирже оказывают компании, входящие в горизонтально интегрированный биржевой холдинг. Не нужно тратить существенные средства на аутсорсинг по разработке ИТ, защиту информации и электронный документооборот, денежный клиринг и расчеты.

- Выделите ключевые события биржевого рынка, которые повлияют на развитие этого сектора в наступившем году?

- Наконец-то принят закон о депозитарной деятельности, гораздо более соответствующий международной практике клиринга и расчетов, чем предыдущий закон, который фактически консервировал на украинском рынке уровень непонимания и нежелания разбираться в этой проблематике, существовавший с конца прошлого века.

- Какой будет «Перспектива» в 2013 году?

- Мы планируем дальнейшее расширение перечня обращающихся на бирже инструментов (запуск торгов опционами) и стимулирование ликвидности через активизацию торгов на рынке межбанковского РЕПО, использование дополнительного обеспечения в ценных бумагах и технологии интернет-трейдинга.

Вообще-то у нас планов много, и они вытекают из последней редакции правил биржи, зарегистрированных нами в Комиссии в конце минувшего года.

Думаю, что исходя из налоговых новаций будут крайне востребованы в текущем году операции РЕПО с долговыми инструментами, в т.ч. с ОВГЗ. Мы в ближайшее время обеспечим активизацию таких операций на бирже, сначала довольно традиционных, а чуть позже – с дополнительными механизмами, обеспечивающими как ликвидность, так и повышение требований к гарантиям расчетов.

Речь идет, в первую очередь, о дополнительном обеспечении в ценных бумагах, позволяющем участникам торгов уменьшить необходимость блокирования значительных сумм денежных средств под биржевые операции; для получения на бирже денежного лимита для участия в торгах могут блокироваться в депозитарии ценные бумаги, используемые в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделкам. В настоящее время проходит согласование соответствующего регламента депозитариями (в первую очередь, НБУ).

Во-вторых, предусматривается использование механизмов компенсационных взносов, что позволяет минимизировать риски невыполнения обязательств по сделкам РЕПО (а ведь случаи такие на биржевом рынке имели место и вызвали значительный негатив).

Кроме того, дополнительное обеспечение в ценных бумагах позволит существенно увеличить ликвидность и по обычным сделкам с ОВГЗ и, в частности, активизировать проведение сделок с расчетами по технологии неттинга.

Андрей Гарасим (УНИАН)