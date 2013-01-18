Австрийская компания EPIC отрицает смену владельца «Укртелекома»

Австрийская компания EPIC заявляет, что остается владельцем 92,7% акций крупнейшего оператора связи в Украине компании «Укртелеком», уточнив, что контроль за предприятием передан от дочерней структуры EPIC Services Ukraine (ESU) другой дочерней компании - UA Telecominvest.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, предоставленном по запросу УНИАН.

«EPIC объявила об оптимизации своей структуры, проводимой из технических соображений и создании компании UA Telecominvest, 100% акций которой принадлежат EPIC Telecominvest. В отношении собственников компании «Укртелеком» и дочерней компании ESU ничего не изменилось. EPIC по-прежнему является владельцем 100% компании ESU и 92,7% акций «Укртелекома» соответственно», - сказано в пресс-релизе компании.

Как сообщал УНИАН, 16 января компания Epic Telecom Invest Limited (Кипр) продала 100% своих акций дочерней компании «ESU», владеющей 92,8% акций «Укртелекома», компании UA TelecomInvest Limited (Кипр), о чем было сказано на официальном сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Сумма сделки составила 6,978 млрд грн.

Справка УНИАН. ООО «ESU» было создано в 2005 году под названием RBScom. В 2006 году, после прихода австрийского инвестиционного фонда EPIC, компания изменила название на EPIC Services Ukraine, или, сокращенно, ESU/ЕСУ. Компания «ESU» окончательно оформила сделку по покупке 92,7% акций Укртелекома в мае 2011 года. Сумма сделки составила 10,575 млрд грн (примерно 970 млн евро).