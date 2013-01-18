Биржа "Перспектива" в третьем квартале 2012 года получила 19 тыс. грн чистой прибыли

Фондовая биржа «Перспектива» по итогам третьего квартала 2012 года получила чистую прибыль в размере 19 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщил директор биржи "Перспектива" Станислав Шишков.

"Это уровень минимальной рентабельности, но прибыль у биржи есть, и это выгодно отличает нас от финансовых показателей других украинских организаторов торговли", - отметил С.Шишков.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года и занимает ведущие позиции на украинском рынке долговых инструментов. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 108 торговцев ценными бумагами (16% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).

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