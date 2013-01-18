Операции РЕПО с долговыми инструментами будут крайне востребованы - директор "Перспективы"

В текущем году, исходя из налоговых новаций, будут крайне востребованы операции РЕПО с долговыми инструментами, в т.ч. с ОВГЗ.

Об этом сообщил в интервью УНИАН директор фондовой биржи "Перспектива" Станислав Шишков.

"Мы в ближайшее время обеспечим активизацию таких операций на бирже, сначала довольно традиционных, а чуть позже – с дополнительными механизмами, обеспечивающими как ликвидность, так и повышение требований к гарантиям расчетов", - отметил он.

По его словам, речь идет, во-первых, о дополнительном обеспечении в ценных бумагах, позволяющем участникам торгов уменьшить необходимость блокирования значительных сумм денежных средств под биржевые операции. В частности, для получения на бирже денежного лимита для участия в торгах, могут блокироваться в депозитарии ценные бумаги, используемые в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделкам. По информации С.Шишкова, в настоящее время проходит согласование соответствующего регламента депозитариями.

Во-вторых, по его словам, предусматривается использование механизмов компенсационных взносов, что позволяет минимизировать риски невыполнения обязательств по сделкам РЕПО.

Кроме того, по мнению директора фондовой биржи, дополнительное обеспечение в ценных бумагах позволит существенно увеличить ликвидность и по обычным сделкам с ОВГЗ, в частности, активизировать проведение сделок с расчетами по технологии неттинга.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года и занимает ведущие позиции на украинском рынке долговых инструментов. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 108 торговцев ценными бумагами (16% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).