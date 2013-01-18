Минфин на аукционе 22 января предложит валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины объявило о проведении аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 января, на котором предложит к продаже 2- и 3-летние госбумаги, номинированные в валюте, размещение которых ранее не планировалось.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме валютных ОВГЗ, на аукционе 22 января инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 9 месяцев, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, Минфин 15 января привлек в государственный бюджет 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 18 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,62 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 107,56 млрд грн, в собственности банков - 70,14 млрд грн, нерезидентов - 5,94 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.