Украинский фондовый рынок в пятницу снова показал разнонаправленное движение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 января, повысился на 0,88% – до 896,57 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 35,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21,5 млн грн, на срочном рынке – 14,3 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+3,45%), "Мотор Сичи" (+2,37%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,55% – до 316,70 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 29,5 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 20,2 млн грн, на акции - 7,3 млн грн, на облигации предприятий - 1,9 млн грн.

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