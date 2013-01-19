Падения гривни в этом году не будет, заверил Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что курс гривни в 2013 году останется стабильным. Он подчеркнул, что в последние годы был создан достаточный запас прочности, и нет никакой необходимости привлекать резервы НБУ для поддержания курсовой стабильности.

"Мы не будем тратить валютные резервы на поддержание курса. У нас достаточно других возможностей для обеспечения его стабильности. Падения курса национальной валюты не будет", - сказал глава правительства во время общения с журналистами иностранных СМИ, аккредитованных в Украине, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Н.Азаров отметил, что заложенный в госбюджет среднегодовой курс гривни на уровне 8,3-8,4 за 1 доллар США безусловно будет выдержан.

"Раньше как было? Хотели - поддерживали гривню, не хотели - не поддерживали. Никаких игр с курсом не будет", - заверил премьер-министр.

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