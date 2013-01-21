Агентство по рефинансированию жилкредитов 4 февраля начнет продажу облигаций

«Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» c 4 февраля планирует начать первичное размещение процентных ипотечных облигаций серии В на 250 млн грн по номиналу, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно информации эмитента, в рамках размещения эмитент планирует реализовать 25 000 простых ипотечных облигаций серии В номинальной стоимостью 10 тыс. грн каждая. Размещение будет проведено самостоятельно на внебиржевом рынке без привлечения андеррайтера.

Реализация в первый день размещения будет проводиться по номинальной стоимости, в дальнейшем - по рыночной, но не ниже номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых с ежеквартальной выплатой.

Погашение облигаций будет производиться за счет собственных средств эмитента и доходов по ипотечным активам частями: ежегодно в размере 12,5% номинальной стоимости и окончательно с 1 по 3 февраля 2016 года в размере амортизационной стоимости (за вычетом ранее погашенной части номинальной стоимости).

Обеспечением по облигациям являются ипотечные активы жилищного назначения в Киеве и Киевской области (38%), в Луганской области (7%) и в Донецкой области (7%). Условия выпуска предусматривают возможность дальнейшей реализации купленных облигаций на рынке и оферты.

Привлеченные финансовые ресурсы эмитент планирует направить на рефинансирование банков, осуществляющих ипотечное кредитование физических лиц.

Дебютный выпуск ипотечных облигаций серии А на аналогичную сумму 250 млн грн «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» начало размещать на рынке с 22 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество «Агентство по рефинансированию жилищных кредитов» зарегистрировано в феврале 2012 года. Основными видами деятельности компании являются финансовые услуги, операции с ценными бумагами и финансовыми активами для обеспечения функционирования системы негосударственного рефинансирования хозяйственной деятельности банков и финансовых учреждений, осуществляющих жилищное ипотечное кредитование физических лиц. Владельцами компании являются «Ощадбанк Украины» (70,86%), «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», банк «Киев». Уплаченный зарегистрированный капитал компании на дату эмиссии составлял 35 млн грн.