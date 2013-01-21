WIG-Ukraine закончил неделю снижением на 0,5%

Варшава. Индекс украинских компаний на главной площадке Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил торги прошлой недели снижением на 0,54%, закрывшись на уровне 644,20 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индикатор просел, несмотря на позитивное завершение торгов прошлой недели основными индексами польского рынка.

"Голубые фишки" прибавили за последние пять торгов 0,56% на фоне 0,79% плюса индекса широкого рынка WIG и 0,87% роста национального WIG Pоland.

Только WIG CEE потерял 0,6%.

Среди украинских эмитентов на прошлой неделе подешевели бумаги пяти компаний, одной - не изменились (Westa), а шести - подорожали.

Больше всех снизила свою капитализацию угольная Sadovaya Group, сообщившая на прошлой неделе о сокращении добычи в декабре на 96%: ее бумаги упали в цене на 16,5%, однако стоили дороже, чем в ноябре прошлого года, когда они достигли своего исторического минимума.

Бумаги других подешевевших компаний потеряли от 0,3% до 5,2%.

На прошлой неделе больше всего подорожали бумаги KSG Agro, а также KDM Shiping и Ovostar, прибавившие 3,6% и 2,3%.

Как сообщал УНИАН,WIG Ukraine закончил прошлую неделю снижением на 1,8% после 0,5% плюса за первую неделю торгов нового 2013 года.

Справка УНИАН. WIG-Ukraine, который начинал 2012 год на уровне около 700 пунктов, в прошлом году достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторического минимума – в мае (592 пункта).