Индекс Украинской биржи падает уже вторую неделю подряд - эксперты

Индекс Украинской биржи фиксирует падение уже вторую неделю подряд, а падение UX за последнюю неделю составило 4,6%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, обвал отечественного рынка акций рынка в среду сменился отскоком вверх, но, тем не менее, до уровней закрытия предыдущей недели индекс UX так и не дотянул. «С приближением даты прибытия миссии МВФ в Украину чиновники становятся все более уступчивыми в своих суждениях в отношении тарифов на газ для населения, отмечая дифференцированное их повышение. Металлурги начали 2013 год незначительным ростом производства, однако такой оптимизм будет кратковременным, поскольку при этом не происходит роста цен на сталь. Вместе с этим, получение Aлчевским меткомбинатом очередного транша кредита может вызвать спекулятивный всплеск его акций», - отмечают аналитики.

По их информации, фондовые рынки США в пятницу, 18 января, закрылись ростом на заявлениях Республиканцев о продлении даты потолка долга на 3 месяца. Индекс S&P 500 по итогам сессии вырос на 0,3%, тогда как европейский Stoxx 600 снизился на 0,11%. Сегодня в США в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга рынки будут закрыты. Нынешняя неделя обещает быть насыщенной событиями и статистическими данными. В среду начинается экономический форму в Давосе. В четверг опубликуют предварительные данные активности менеджеров по закупкам в еврозоне (PMI).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 января, повысился на 0,88% – до 896,57 пункта. Общий объем торгов составил 35,8 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,55% – до 316,70 пункта. Общий объем торгов составил 29,5 млн грн.