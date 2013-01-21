Компания "Горные машины" увеличила свою долю в машзаводе "Свет шахтера" до 60%

Научно-производственная компания «Горные машины», входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), владельцем которой является бизнесмен Ринат Ахметов, увеличила свою долю в уставном капитале харьковского машиностроительного завода «Свет шахтёра» до 60,0021% с 20,7347%.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба компании «Горные машины».

"Это усилит конкурентные позиции компании и увеличит объёмы экспортных продаж завода", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, увеличение пакета акций предприятия в заводе «Свет шахтера» произошло в соответствии с законодательством на основании разрешения Антимонопольного комитета Украина.

Пресс-служба сообщила, что на заводе «Свет шахтёра» будет сконцентрировано производство скребковых конвейеров, струговых установок и лавных комплексов.

"Наличие у «Горных машин» торговых подразделений в России, Казахстане и Вьетнаме, а также активная политика компании по выходу на новые рынки, позволит увеличить объёмы экспортных продаж харьковского предприятия", - цитирует пресс-служба «Горных машин» директора по маркетингу и продажам Игоря Фоменко.

Справка УНИАН. ПАО "Свет шахтера" производит скребковые конвейеры и перегружатели, шахтные дробилки, предохранительные гидравлические муфты, взрывобезопасные головные аккумуляторные светильники, сигнализаторы метана, фары электровозов и другое оборудование для горнорудной промышленности.

Чистая прибыль "Свет шахтера" в 2011 году составила 61,903 млн грн.

Научно-производственная компания «Горные машины» - дин из лидеров по производству горнодобывающего оборудования в СНГ. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Горные машины» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

В состав компании входят ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Дружковский машиностроительный завод», ПАО «Донецкгормаш», ПАО «Донецкий энергозавод», ОАО «Каменский машиностроительный завод», торговые подразделения в Украине, России, Казахстане и Вьетнаме, ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины».

Выручка компании в 2011 году составила 225 млн долл., увеличившись на 31% по сравнению с 2010 годом. Чистая прибыль – 19,4 млн долл., рост по отношению к 2010 году – 44%.