Общий объем торгов на Украинской бирже за прошлую неделю вырос на 51,7%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 14 по 18 января вырос на 51,7% - до 252 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю увеличился на 79,72% и составил 146 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю вырос на 24,82% - до 105,9 млн грн (из них объем торгов акциями - 103 млн грн).

По состоянию на 17 января 2013 года для обеспечения выполнения договоров по ценным бумагам, заключенным на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 39,8 млн грн и ценные бумаги на сумму 552 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 14 по 18 января 2013 года индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 4,6% - до 896,57 пункта.

Лидерами негативного влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "МК «Азовсталь», влияние которых составило -12,43 индексного пункта, ПАО "Донбассэнерго" (-5,73) и ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-5,63).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сичи", объем торгов по которым составил 8,7 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 4,9 млн грн, далее следует "Райффайзен Банк Аваль" – 1,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 33,53%, 18,95% и 6,8% соответственно.