Российский акционер ПФТС и «Украинской биржи» планирует в феврале провести IPO

«Московская биржа ММВБ-РТС», мажоритарный акционер ведущих украинских фондовых бирж ПФТС и «Украинская биржа», в понедельник объявила о намерении провести в феврале первичное публичное размещение своих акций (IPO) на собственной торговой площадке, говорится в сообщении биржи.

«Московская биржа ММВБ-РТС» владеет 50%+1 акций ПФТС и 43% акций "Украинской биржи".

"Проделав многолетнюю предварительную работу, мы с удовлетворением объявляем о своей готовности вывести «Московскую биржу» на IPO. Превращение биржи в полноценную публичную компанию — один из основных элементов нашей стратегии долгосрочного развития российского рынка капитала и повышения региональной и международной привлекательности Москвы как финансового центра», - цитирует пресс-релиз председателя наблюдательного совета «Московской биржи» и заместителя главы Центрального банка России Сергея Швецова.

Глава наблюдательного совета при этом пообещал, что как публичная компания «Московская биржа» намерена демонстрировать высокий уровень корпоративного управления и прозрачности для других эмитентов, которые входят и будут включены в листинг фондовой биржи. В сообщении также говорится, что рамках IPO акции биржи будут предложены одной или обеими дочерними компаниями «Московской биржи» — MICEX (Cyprus) Limited

и ООО "ММВБ-Финанс". Всем существующим акционерам «Московской биржи», кроме Центрального банка России, будет предоставлена возможность участвовать в предложении в качестве продавцов акций через компанию MICEX (Cyprus) Limited.

Компания ожидает, что ее акции будут включены в котировочный список "В" ЗАО "ФБ ММВБ" до завершения предложения.

В перечень организаторов размещения вошли Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank.

Банки-организаторы размещения, по словам источников агентства Reuters, предварительно оценивают капитализацию биржи в диапазоне от 4,2 млрд долл. до 6,5 млрд долл. США.

Источники на фондовом рынке говорят, что акционеры биржи рассчитывают получить от размещения не менее 500 млн долл.

Начало роуд-шоу IPO планируется на 4 февраля, закрытие книги заявок - 14 февраля.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «Московской биржи ММВБ-РТС» является Центробанк России, владеющий 24,3% акций. Государственному Сбербанку принадлежит 10,3% в капитале биржи, Внешэкономбанку - 8,7%. ЕБРР является держателем 6,0% пакета. По 6% акций имеют российский «Юникредит банк» и ВТБ.

В прошлом году акционерами «Московской биржи» стали крупнейшая в мире управляющая компания BlackRock и американский фонд Cartesian Capital Group при содействии российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). "Московская биржа" была образована в результате слияния ММВБ и РТС.