НКЦБФР утвердила Порядок отмены регистрации выпусков акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 15 января т.г. приняла решение «Об утверждении Порядка отмены регистрации выпусков акций", сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в комиссии, данным порядком регулируется процесс прекращения функционирования акционерного общества путем ликвидации или преобразования, в частности, порядок приостановления, возобновления обращения и порядок отмены регистрации выпусков акций, а также совершение действий с целью отмены регистрации выпуска акций в случае неразмещения, отказа от размещения или неутверждения результатов размещения акций.

В связи с принятием данного документа директор департамента корпоративного управления и корпоративных финансов НКЦБФР Алла Папаика выразила надежду, что теперь в процесс регистрации выпусков акций внесена ясность и точность для всех участников рынка.

В ближайшее время данный регуляторный акт будет обнародован на официальном сайте комиссии.