Общий объем торгов на ПФТС по итогам прошлой недели вырос на 4%

Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС по итогам недели c 14 по 18 января т.г. вырос на 4% - до 502,4 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам недели составил 414,5 млн грн. Объем торгов на рынке корпоративных и муниципальных облигаций за 14 - 18 января составил 41 млн грн. На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот достиг 30,2 млн грн. Торговый оборот на рынке акций на ПФТС за прошедшую неделю составил 16,6 млн грн.

По итогам торгов в период с 14 по 18 января 2013 индекс ПФТС снизился на 4,08% - до 316,70 пункта.