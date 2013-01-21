Индекс Украинской биржи повысился на 0,94%, индекс ПФТС - на 1,02%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 21 января, повысился на 0,94% – до 905,04 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 33,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 16,9 млн грн, на срочном рынке – 16,8 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги "Донбассэнерго" (+1,67%), "Центрэнерго" (+1,46%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,02% – до 319,92 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 32,6 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 1,5 млн грн, на акции - 0,5 млн грн, на облигации предприятий - 30,6 млн грн.