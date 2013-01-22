НКЦБФР наделили правом определять аудиторов для действующих на фондовом рынке субъектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) получила право определять аудиторов для действующих на фондовом рынке субъектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, соответствующий Порядок ведения реестра аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки профессиональных участников рынка ценных бумаг, был завизирован в Минюсте и вступил в силу.

В соответствии с данным порядком, аудиторские проверки финансовых учреждений, осуществляющих деятельность на фондовом рынке, имеют право проводить исключительно аудиторские фирмы, включенные в реестр аудиторов и аудиторских фирм. Данный реестр аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки субъектов фондового рынка, будет составлять и сопровождать сама госкомиссия.

Напомним, решение «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских фирм, которые могут проводить аудиторские проверки финансовых учреждений, осуществляющих деятельность на фондовом рынке» было принято комиссией на своем очередном заседании 15 мая.