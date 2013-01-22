Украинская биржа с 1 марта переведет с рынка заявок на рынок котировок акции пяти эмитентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе биржи, соответствующее решение котировальная комиссия биржи приняла 21 января.

Как отметили в пресс-службе, на рынок котировок будут переведены бумаги ПАО "Украинская автомобильная корпорация", ПАО "Дакор Вест", ПАО "Концерн "Галнафтогаз", ПАО "Днепровский меткомбинат им. Ф.Е.Дзержинского", ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго".

В общей сложности на начало 2013 года к торгам на Украинской бирже было допущено 305 ценных бумаг, из них 198 акций, из которых 40 - на рынке заявок, 158 - на рынке котировок.