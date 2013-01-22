Индекс Украинской биржи во вторник снизился более чем на 2%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 22 января, снизился на 2,07% – до 886,35 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 51,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 27,5 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги "Азовстали" (-4,26%), "Донбассэнерго" (-4,11%), Авдеевского коксохима (-3,42).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,02% – до 319,99 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 82,9 млн грн, при этом на ОВГЗ пришлось 57,8 млн грн, на акции - 11 млн грн, на облигации предприятий - 13,6 млн грн.