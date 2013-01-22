Плохая ликвидность и налоги заставляют фондовиков перемещаться на срочный рынок - эксперт

Плохая ликвидность и новые налоги заставляют участников украинского фондового рынка перемещать акцент торгов со спотового рынка на срочный. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке директор департамента местных торговых операций инвестиционной компании Dragon Capital Денис Мацуев.

По его словам, сегодняшнее падение украинского рынка было обусловлено отсутствием интереса со стороны иностранных и местных покупателей и "давлением со стороны «медведей», которые не встречают серьезного противостояния". "По техническим параметрам индекс Украинской биржи если пробьет вниз уровень сопротивления 880 пунктов, то без идейных покупок может уйти до 850 пунктов в короткий промежуток, и даже до 800 пунктов, где, вероятнее всего, начнется формирование длинных и закрытие коротких позиций", - отметил Д.Мацуев.

Он также добавил, что сегодня и внешний фон для украинского рынка был "неблагоприятным", так немецкий DAX безо всяких причин в короткое время «подскользнулся» на 1,5%.

Напомним, индекс Украинской биржи сегодня по результатам торгов снизился на 2,07%.