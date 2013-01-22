Минфин привлек 11,09 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 22 января

Министерство финансов Украины во вторник, 22 января, привлекло в государственный бюджет 11,09 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

В частности, Минфин удовлетворил 4 из 7 заявок (общий объем заявок составил 75,59 млн долл.), поданных на приобретение 2-летних валютных госбумаг. Доходность установлена на уровне 8,25%.

В то же время министерство оставило неудовлетворенными все 15 заявок (на сумму 690 млн грн) на 9-месячные гривневые бумаги и 2 заявки на 3-летние валютные ОВГЗ.

Гривневые госбумаги со сроком обращения 5 и 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин 15 января привлек в государственный бюджет 796,96 млн грн и 62,99 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

Согласно графику ОВГЗ-аукционов на январь, в текущем месяце Минфин планирует провести четыре аукциона - 8, 15, 22 и 29 января.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,61 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 111,23 млрд грн, в собственности банков - 66,86 млрд грн, нерезидентов - 5,72 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.