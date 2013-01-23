Государственное ипотечное учреждение выпустит облигации на 500 млн грн

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины планирует в 2013 году выпустить ипотечные облигации на 500 млн грн, а также осуществить выпуск облигаций под государственные гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава правления ГИУ Валентин Рыбачук.

Он отметил, что сумма, на которую будет запланирован выпуск облигаций под госгарантии, пока не определена.

"Пока в бюджете это не заложено. Будем в дальнейшем определяться… и в этом году, в том числе планируется выпуск порядка на 500 млн грн собственных простых облигаций", - сказал В.Рыбачук.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.