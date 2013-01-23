Индекс Украинской биржи в среду продемонстрировал заметный рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 января, повысился на 2,31% – до 906,79 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 29,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 11,4 млн грн, на срочном рынке – 17,9 млн грн.

Лидерами повышения стали ценные бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (+3,45%), "Мотор Сичи" (+2,91%), Алчевского меткомбината (-2,86%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,19% – до 319,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 32,6 млн грн.

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