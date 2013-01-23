«Укртелеком» намерен приобрести телефонную сеть «Крымтела»

Крупнейший оператор фиксированной связи Украины компания «Укртелеком» сегодня заключила предварительное соглашение с компанией «Крымтел» о приобретении активов (телекоммуникационной сети) последней.

Об этом сказано в официальном сообщении «Укртелекома», которым располагает УНИАН.

«При условии выполнения ООО «ПК «Крымтел» всех достигнутых договоренностей, предусмотренных предварительным соглашением, между обеими компаниями будет заключено основное соглашение», - говорится в сообщении «Укртелекома».

В компании также отметили, что для обеспечения интересов потребителей «Крымтела» «Укртелеком» будет технически поддерживать в рабочем состоянии сеть «Крымтела».

По данным компании, до 1 марта 2013 года планируется осуществить все необходимые действия для переоформления на «Укртелеком» номерного ресурса «Крымтела», чтобы начать на законных основаниях предоставление телекоммуникационных услуг существующим абонентам «Крымтела», а также переоформить договора на предоставление телекоммуникационных услуг «Укртелекомом».

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2012 года «Укртелеком» разорвал взаимосоединение своей сети связи с сетью «Крымтела» в связи с задолженностью в размере 10 млн грн (по данным «Укртелекома», по данным «Крымтела» - 5 млн грн) и признанием «Крымтела» банкротом по его заявлению (решение Хозяйственного суда АР Крым от 14.06.2012 года). Из-за этого около 18 тыс. абонентов «Крымтела» не могли получать телекоммуникационные услуги в полном объеме.

С 21 декабря 2012 года вновь была открыта местная телефонная связь между сетями «Крымтела» и «Укртелекома» и входящий трафик (междугородный, международный, мобильный от других операторов через сеть «Укртелекома» к сети «Крымтела»).

Справка УНИАН. «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA Telecominvest Limited) – 92,79%.

Доход компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн.

ООО "Производственная компания "Крымтел" (Симферополь) создано в октябре 1993 года, специализируется на предоставлении услуг цифровой городской связи в АР Крым, количество абонентов – 18 тыс.

Основным владельцем «Крымтела» является гендиректор компании Марина Поваляева (70% уставного капитала).