Банк «Форум» назначил гендиректора «Смарт-холдинга» и.о. главы наблюдательного совета

Банк «Форум» назначил исполняющим обязанности главы наблюдательного совета Алексея Пертина, являющегося генеральным директором компании «Смарт-холдинг», сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как говорится в сообщении, на А.Пертина возложено исполнение обязанностей главы набсовета банка до избрания нового главы общим собранием акционеров в связи с увольнением прежнего главы Дениса Рудева по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года компания «Смарт-Холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций банка «Форум», принадлежавших ранее немецкому Commerzbank AG.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) работает на рынке Украины с 1994 года. По данным отчетности Нацбанка на 1 октября 2012 года, банк занимал 27-е место среди 175 банков Украины по объему активов. На 1 октября активы банка составляли 9,25 млрд грн, средства клиентов - 4,95 млрд грн, собственный капитал - 1,48 млрд грн.

За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль 3,59 млн грн.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе (совместно с СКМ в группе «Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики. Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является бизнесмен Вадим Новинский.