Украинский рынок акций вырос в среду из-за закрытия коротких позиций - эксперт

Значительный рост украинского фондового рынка в среду, 23 января, был вызван закрытием торговцами части коротких позиций, говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Eavex Capital, которым располагает УНИАН.

"В среду котировки акций отечественных эмитентов продемонстрировали довольно существенный рост, что было вызвано закрытием части коротких позиций после провала индикатора Украинской биржи на 100 пунктов за последние две недели", - сказано в отчете.

Как отмечают аналитики компании, из «голубых фишек» особенно хорошо выглядели бумаги «Райффайзен Банка Аваль», которые подорожали на 3,5% в течение торговой сессии, в то же время противоположную динамику можно было наблюдать по акциям «Укрсоцбанка», которые подешевели на 0,7% и стали единственными бумагами в составе индексной корзины с «минусом» по итогам дня.

Как отметили в компании, поддержку мировым фондовым индикаторам вчера оказало положительное завершение переговоров в Конгрессе США, в ходе которого палата представителей приняла законопроект, позволяющий не повышать потолок госдолга до 19 мая. Индекс S&P500 на таких новостях прибавил 0,2%.

Напомним, индекс Украинской биржи 23 января вырос на 2,3%, остановившись на отметке 906 пунктов.