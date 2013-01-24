Финансовая компания "Восход" приобрела 2,041% акций "Шепетовкагаза"

Малоизвестная киевская финансовая компания "Восход" приобрела в ходе биржевых торгов 2,041% акций компании «Шепетовкагаз», сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Реализационная цена выставленного на продажу пакета «Шепетовкагаз» составила 74,5 тыс. грн. Справка УНИАН. ПАО «Шепетовкагаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области. Номинальным держателем контрольного пакета акций компании является Национальный депозитарий Украины.

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