Индекс Украинской биржи снизился на 0,05%, индекс ПФТС - на 0,32%
18:43, 24 января 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 24 января, снизился на 0,05% – до 906,37 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,9 млн грн, на срочном рынке – 21 млн грн.
Лидерами снижения стали ценные бумаги "Азовстали" (-1,49%), повышения - акции "Укрнафты" (+2,43%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,32% – до 318,34 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 98,9 млн грн.
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