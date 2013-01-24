Индекс Украинской биржи снизился на 0,05%, индекс ПФТС - на 0,32%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 24 января, снизился на 0,05% – до 906,37 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 22,9 млн грн, на срочном рынке – 21 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги "Азовстали" (-1,49%), повышения - акции "Укрнафты" (+2,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,32% – до 318,34 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 98,9 млн грн.