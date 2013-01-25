ГИУ планирует направить более 2,5 млрд грн на развитие ипотеки

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует направить 2,5-3,5 млрд грн на развитие ипотеки, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В 2013 году Государственное ипотечное учреждение планирует направить на ипотечное кредитование от 2,5 до 3,5 млрд грн с учетом средств, привлеченных в прошлом году», - сказал председатель правления ГИУ Валентин Рыбачук.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение 10 декабря 2012 г. начинает выпуск облигаций на сумму 2 млрд грн под государственную гарантию, а 28 декабря 2012 года начнет размещение ипотечных облигаций на 500 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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