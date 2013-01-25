Кременчугский горсовет привлек 25 млн грн в результате размещения облигаций

Кременчугский городской совет привлек 25 млн грн в результате размещения облигаций внутренних местных займов серии А, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По информации эмитента, в рамках размещения с 11 сентября по 30 декабря 2012 года было реализовано 5000 облигаций по номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых с ежегодной выплатой процентов. Погашение облигаций запланировано с 11 сентября по 31 декабря 2015 года. Привлеченные средства горсовет планирует направить на финансирование программ социально-экономического развития города, в т.ч. на приобретение новых троллейбусов и закупку аттракционов.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в январе-октябре 2012 года госрегулятор зарегистрировал 11 выпусков облигаций местных займов на 4,2 млрд грн, при этом за аналогичный период 2011 года объем составлял 490 млн грн. Наибольшую долю в общем объеме прошлого года занял выпуск облигаций Киевского (4,0 млрд грн), Запорожского (50 млн грн), Кременчугского (25 млн грн) и Днепропетровского (10 млн грн) городских советов.