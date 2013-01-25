Индекс Украинской биржи повысился на 1,54%, индекс ПФТС – на 0,73%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 25 января, повысился на 1,54% – до 920,31 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 18,4 млн грн, на срочном рынке – 20,5 млн грн.

Лидерами снижения стали ценные бумаги Енакиевского металлургического завода (-0,23%), повышения - акции "Райффайзен Банка Аваль" (+2,95%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,73% – до 320,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 291,01 млн грн, в том числе акциями – 7,3 млн грн.