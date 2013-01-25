«Интерпайп» может выйти на Лондонскую фондовую биржу

Трубно-колесная компания «Интерпайп», подконтрольная EastOne Group, владельцем которой является Виктор Пинчук, намерена выйти на Лондонскую фондовую биржу с первым публичным размещением акций компании. Об этом В.Пинчук сообщил в эфире Bloomberg Television.

"Мы планировали выйти с IPO еще в 2008 году, но после целого ряда консультаций решили отложить выход. Теперь у нас снова есть планы. Думаю, в следующем году, если будем готовы, выйдем с IPO", - сказал В.Пинчук.

Говоря о том, на какой бирже может состояться размещение акций, В.Пинчук напомнил, что первоначально в планах значился Лондон и потому, вероятнее всего, Лондон окажется предпочтительнее и теперь. «Вероятнее всего, это будет Лондон», - сказал В.Пинчук.

Он также отметил, что основная идея публичного размещения бумаг – сделать компанию публичной и привлекательной для инвесторов. При этом привлеченные средства пойдут на модернизацию сталелитейных мощностей, что позволит компании увеличить объем производства, снизить производственные издержки и выйти на новые рынки, в том числе рынки сырья.

Вместе с тем, В.Пинчук отказался ответить на вопрос о том, какую сумму компания рассчитывает привлечь в случае выхода на IPO, но дал понять, что руководству компании был бы интересен объем привлеченного финансирования в 0,5 млрд долларов. «Скажем так: плюс полмиллиарда», - отметил В.Пинчук.

Справка УНИАН. «Интерпайп» - международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод", "Интерпайп Новомосковский трубный завод", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".