Exxon Mobil вернула себе звание самой дорогой корпорации мира после падения акций Apple

Американская компания Exxon Mobil вернула себе звание самой дорогой корпорации мира после очередного падения ценных бумаг Apple на торгах в Нью-Йорке в пятницу, сообщает Газета.RU со ссылкой на Associated Press.

Акции Apple снизились 25 января на 2,4%, в результате чего капитализация компании уменьшилась до 413 млрд долл. 24 января, после оглашения квартальной отчетности, которая разочаровала инвесторов, ценные бумаги Apple рухнули на 12%.

Акции Exxon Mobil в пятницу, напротив, выросли в цене, в результате чего нефтяная компания вернула себе звание самой дорогой корпорации в мире, утраченное ею в начале прошлого года.

Exxon Mobil, таким образом, теперь стоит 418 млрд долл., то есть, приблизительно на 5 млрд долл. дороже, чем Apple.