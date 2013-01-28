Fitch присвоило рейтинг облигациям «Газпрома» на 30 млрд долл.

Москва. Рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB(EXP)» планируемой эмиссии облигаций Gaz Capital S.A., представляющих собой участие в кредите. Это будут выпуски 28-й и 29-й серий в рамках программы эмиссии облигаций Gaz Capital S.A., имеющей объем 30 млрд. долл. и рейтинг «BBB».

Как отметили в агентстве, финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме и сроках погашения облигаций.

Сообщается, что облигации будут выпущены с ограниченным регрессом исключительно в целях финансирования кредита от Gaz Capital S.A. для ОАО Газпром («BBB»/прогноз «стабильный»). Ожидается, что поступления от кредита будут использованы на общекорпоративные цели. Выплаты по облигациям будут связаны только с кредитоспособностью и финансовым положением «Газпрома». Gaz Capital S.A. – специальное юридическое лицо компании «Газпром», не являющееся напрямую или косвенно дочерней структурой этой компании.

По информации агентства, рейтинги «Газпрома» отражают сильный операционный профиль компании. «Газпром» благоприятно смотрится в сравнении с крупными международными и российскими сопоставимыми нефтегазовыми компаниями на основании его позиций как ведущей газодобывающей компании в мире: на «Газпром» приходилось 16% мировой добычи газа и 27% европейского газового рынка в 2011 году. Еще одним благоприятным фактором для бизнеса «Газпрома» является низкозатратная добыча, высокий показатель кратности запасов и хороший коэффициент замещения запасов.

Fitch полагает, что дальнейшая географическая диверсификация за счет поставок газа в Китай и продаж СПГ еще более укрепит сильные позиции бизнеса группы. В соответствии с законом об экспорте газа, «Газпрому» предоставляется эксклюзивное право на экспорт природного газа и/или СПГ, произведенного в России.

Кроме того, Fitch ожидает, что «Газпром» продолжит получать преимущества от продаж газа на экспорт в Европу по долгосрочным контрактам с ценами, в основном связанными с ценами на нефтепродукты, как минимум в среднесрочной перспективе. Агентство прогнозирует сохранение давления на ценовые условия по долгосрочным европейским контрактам «Газпрома» в краткосрочной-среднесрочной перспективе ввиду непростой экономической конъюнктуры, однако считает, что финансовая политика и производственные позиции компании обеспечивают достаточно гибкости, чтобы она могла пойти на ряд потенциальных уступок, не подвергая опасности свою кредитоспособность.

По мнению Fitch, контракты «Газпрома» дают необходимый баланс между большими потребностями в капитале по газовым проектам и потребностями клиентов в стабильных и надежных поставках газа. Кроме того, такие контракты становятся еще более важными на газовых рынках с ограниченной ликвидностью и масштабом, а также с концентрированной структурой поставок.

Кроме того, Fitch ожидает, что финансовые показатели «Газпрома» будут подкреплены за счет постепенного перехода группы на рыночное ценообразование при продажах газа в странах бывшего СССР. Это должно поддержать денежный поток и генерирование EBITDA компании в среднесрочной перспективе.

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