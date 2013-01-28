АМКУ разрешил компании «ТехНова» приобрести контрольный пакет акций «Черкасского Химволокна»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение частной компании «ТехНова» (г. Киев) на приобретение более 50% акций крупнейшего в стране производителя текстильных вискозных нитей предприятия «Черкасское Химволокно».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Справка УНИАН. Компания «Черкасское Химволокно» - единственное предприятие в Украине по производству вискозной нити. Практически всю продукцию предприятие экспортирует.

Достигнутая производственная мощность предприятия «Черкасское Химволокно» по выпуску вискозной текстильной нити составляет 17600 тонн в год.