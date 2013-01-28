«СК-Агро» с 5 февраля планирует начать размещение облигаций на 160 млн грн

Входящая в группу «Агротрейд» компания «СК-Агро» с 5 февраля планирует начать первичное размещение двух дебютных серий процентных облигаций на общую сумму 160 млн грн по номиналу, сообщил эмитент в имеющемся в распоряжении УНИАН проспекте эмиссии.

В рамках займа «СК-Агро» намерен выпустить облигации серии А на 40 млн грн и серии В - на 120 млн грн. Все облигации, размещение которых будет проводиться на фондовой бирже «Перспектива», обеспечены поручительством материнской группы Agrotrade Group.

Привлекаемые средства будут направлены эмитентом на пополнение оборотных средств, приобретение новых аграрных активов, покупку минеральных удобрений, средств защиты растений и семенного материала.

Облигации серии А номиналом 1000 грн имеют срок обращения один год и будут погашены 4-5 февраля 2014 года, а облигации серии В с аналогичным номиналом – двухлетние со сроками погашения 3-4 февраля 2015 года.

Купоны по облигациям двух серий будут выплачиваться ежеквартально, доходность облигаций серии А установлена на уровне 13,25%, а серии – 13,5%.

Условия выпуска предусматривают возможность оферты. Андеррайтером выпуска стал «ВТБ Банк».

Справка УНИАН. Специализирующаяся на выращивании зерновых и масличных культур компания «СК-Агро» (Сумская область) работает на рынке Украины с 2006 года. В январе-сентябре 2012 года компания увеличила выручку до 107,6 млн грн с 19,1 млн грн за аналогичный период 2011 года, а чистая прибыль за этот период выросла до 6,2 млн грн с 816 тыс. грн за девять месяцев 2011 года.

Агропромышленная группа "Агротрейд" работает на зерновом рынке с 1998 г. В состав группы входят 11 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общей мощностью хранения 530 тыс. тонн в пяти регионах Украины. В ее управлении находятся угодья в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В первом полугодии 2012 года выручка группы выросла до эквивалента 212 млн долл. с 160 млн долл за аналогичный период 2011 года.